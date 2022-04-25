Происшествия

Петербуржец получил ожоги рук при пожаре в Плюсском районе

Житель Санкт-Петербурга пострадал при пожаре в Плюсском районе 25 апреля. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Сегодня в 00.04 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Почап. На место выехала пожарно-спасательная бригада на двух автоцистернах. К приезду пожарных дом уже полностью охватил огонь.

В результате помещение сгорело. Хозяин дома - житель Санкт-Петербурга - получил ожоги кистей рук. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору и профилактической работе по Плюсскому и Стругокрасненскому районам Владимира Егоркина, вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки на веранде дома.