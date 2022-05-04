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Происшествия

Жилые дома горели вчера в Острове и Бежаницах

04.05.2022 08:46|ПсковКомментариев: 0

Пожар произошел в жилом доме на две семьи на улице Суворова, 6 в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Возгорание случилось вчера в 17.35. В однокомнатной квартире, в хозяйственном помещении размером 2 на 3 метра, огнем повреждена стена. Предположительная причина - нарушение правил безопасности при устройстве отопительной печи.

В 1.30 произошел пожар в жилом доме на улице Советской в поселке Бежаницы. Сгорели кровля и перекрытия по всей площади, а также две пристройки. Причина - неисправность электропроводки.

В Великих Луках пожарные работали вчера на проспекте Ленина. В одном неэксплуатируемом строении сгорела стена, в другом - огнем повреждена стена и закопчен потолок. Возгорание началось из-за неосторожности.

Кроме того, по аналогичной причине ночью сгорели два бесхозных строения - в СНТ «Родина» в Псковском районе и на улице Коммунальной в городе Новоржеве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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