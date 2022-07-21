Происшествия

В Пскове живодер несколько раз скинул кошку в мусоропровод

Житель города Пскова несколько раз скинул кошку в мусоропровод, впоследствии животное погибло. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

Фото: Ольга Соколова / «ВКонтакте»

«Скидывает кошку через мусоропровод, поднимает, и заново... Кошка уже еле живая. Как он издевался и что делал с другими животными?.. Страшно предположить, кровь стынет...» - написала псковичка.

Она уточнила, что над животным издевались в первом подъезде дома №7 на улице Крестки.

Позже женщина опубликовала информацию о том, что кошка умерла.