«Концлагерь безумной собирательницы»: в гдовской деревне морят голодом шесть собак

В деревне Верхоляне-1 Гдовского муниципального округа медленной и страшной смертью погибают животные, сообщает псковский зооприют «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте». По словам зоозащитников, прямо сейчас на заброшенном участке в грязи, без еды, воды и нормального укрытия выживают шесть собак: пять сидят на коротких цепях на улице, одна заперта внутри дома.

Фотографии: «Лесопилка» / «ВКонтакте»

«Очередной концлагерь безумной собирательницы. Жители Гдова, присмотритесь: возможно, там на голод и медленную смерть привязана и ваша собака, которую вы безрезультатно ищите», — подчеркнули в приюте и добавили со ссылкой на информацию от местных жителей, что хозяйка страдает психическим заболеванием, в доме постоянно не проживает и наездами бывает раз в неделю.

По информации зоозащитников, почти все собаки истощены до предела (в норме только две, поскольку привезены недавно), у всех полностью отсутствуют миски для еды и воды. Они непрерывно воют и лают от голода и холода.

«Это регулярный конвейер смерти: женщина каждую весну набирает новых собак, а до зимы они просто не доживают. Пару месяцев назад в доме было еще 3-4 собаки — сейчас осталась одна, остальные погибли от голода. Соседи лично видели, как хозяйка выносила и закапывала разлагающиеся трупы. Заявление в полицию уже написано местными жителями. Это очень правильно и только после этого мы можем действовать!» — рассказали в приюте.

Согласно статье федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», систематический отказ в предоставлении еды, воды и укрытия — это прямое нарушение законодательства, контроль за которым полностью лежит на комитете по ветеринарии. «Сотрудник полиции выезжал на место и официально зафиксировал жуткое состояние животных и условия их содержания. Мы написали заявление и в ветеринарный комитет. Нам крайне сложно изъять собак без поддержки этих структур!» — добавили в «Лесопилке».

Зоозащита официально заявляет о полной готовности принять всех шесть собак на ответственное содержание, обеспечить их ветеринарным осмотром, лечением и питанием. Однако для этого требуется законное основание и содействие контролирующего органа в процедуре изъятия животных у собственника, не исполняющего свои обязанности.

Подобный случай уже был в деревне Деревково, когда зоозащитники пытались изъять умирающих собак и гусыню.