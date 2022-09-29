Происшествия

Пенсионер в валенках пропал в псковском лесу

78-летнего Койта Риитсаара разыскивают в деревне Кислово Псковского района. 28 сентября он ушел в лес и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, обрит налысо, серые глаза.

Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, темные брюки, валенки. Предположительно, на нем была шапка. С собой у псковича была корзина.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Койта Риитсаара, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.