Происшествия

Великолучанин вырастил урожай конопли и раскаялся

36-летнего жителя города Великие Луки привлекли к ответственности за незаконное культивирование и хранение наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Летом 2021 года подсудимый посеял семена конопли, а после начал ухаживать за своими посадками. 4 сентября он собрал части растения с 15 выращенных кустов и поместил урожай в нежилую постройку, где стал хранить для личного употребления без цели сбыта. Позднее сотрудники полиции изъяли наркотическое средство.

Великолукский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему условный срок в виде 3 лет 3 месяцев с испытательным сроком на 3 года. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, инвалидность 3 группы.

Данные обстоятельства позволили при вынесении приговора назначить подсудимому наказание условно в соответствии с санкцией указанной статьи.