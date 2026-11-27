По факту пропажи экспоната фибулы, украшения традиционной одежды народа Сето, из музея-заповедника «Изборск» возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области в ответе на запрос.

МО МВД России «Печорский» возбудило уголовное дело 19 ноября. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также розыск похищенного экспоната.

«Органом предварительного расследования в целях установления культурной, исторической, художественной и научной значимости похищенного предмета назначена соответствующая экспертиза. Ход и результаты расследования данного уголовного дела прокуратурой области поставлены на контроль», - сообщили в прокуратуре.

Ранее выставочный проект «Сето. Уникальные украшения и традиционная одежда» открылся в Изборске в августе. Экспозицию представили Государственный музей-заповедник «Изборск» и Российский этнографический музей в рамках Года единства народов России.

По информации источника ПЛН речь идет о дореволюционном предмете - серебряной фабуле из коллекции федерального этнографического музея.

Псковская Лента Новостей направила запросы в музей-заповедник «Изборск» и Российский этнографический музей для разъяснения ситуации.