Происшествия

Псковичка украла телефон у спящей соседки по комнате

Уголовное дело в отношении местной жительницы, укравшей мобильный телефон в одном из хостелов города Пскове, направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В сентябре обвиняемая проживала в комнате одного из хостелов города. По соседству с ней в комнате жила девушка. В один из дней злоумышленница зашла в комнату хостела и увидела на тумбочке мобильный телефон на зарядке. Владелица телефона спала. Обвиняемая похитила телефон, вытащила из гаджета сим-карту и сбросила его до заводских настроек, после чего решила продать устройство.

Уголовное дело по статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) направили в Мировой суд для дальнейшего рассмотрения.