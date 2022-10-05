Происшествия

Потерявшийся пскович вышел из леса самостоятельно

Поисково-спасательный отряд города Пскова принимал участие в поисках потерявшегося псковича в лесном массиве возле деревни Голова Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка поступила 6 октября от ОМВД России по Псковскому району. В район поиска выдвигались силы и средства поисково-спасательного отряда города Пскова (3 человека, 1 единица техники).

Как сообщили в ведомстве, в 18:40 поисковые работы были завершены, так как мужчина выбрался из лесного массива самостоятельно.