Происшествия

Пскович обокрал приютившего его мужчину

Мужчину в Пскове привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В мае потерпевший на одной из улиц города Пскова увидел мужчину, которому фельдшеры оказывали скорую медицинскую помощь. Он тоже предложил мужчине помощь, а именно - дойти до его дома, умыться и переночевать. Подсудимый согласился.

Следующей ночью, когда потерпевший спал, мужчина забрал мобильный телефон хозяина квартиры стоимостью 6100 рублей и принадлежащий ему рюкзак с различными документами, а поле ушел с указанным имуществом. В последующем похищенный мобильный телефон он продал за 600 рублей, а на вырученные деньги приобрел спиртное.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца. Приговор суда пока не вступил в законную силу.