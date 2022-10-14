Происшествия

В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса

В островском приюте для собак «Зоопомощь» украли инвентарь, корм и убили одного пса. Об этом сообщается в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас все очень плохо, отвратительно. Сначала мы заметили, что стали пропадать «тряпочки» - одеяла, покрывала и так далее. Затем продукты. С 3 на 4 октября пропало большое количество макарон. Все пропажи сопровождались открытыми вольерами. Зачем? В ночь с 9 на 10 октября украдены 4,8 кг геркулеса и вареная свиная голова вместе с ведром, в котором находилась. Кроме того, спущены 4 собаки - расстегнуты ошейники. Открыт замок. Вызвала полицию. Сегодня ночью в здании в вольере жестоким способом убит мой любимый Крош. Лежал в центре вольера в луже крови. Вольер закрыт», – говорится в сообщении.

После того, как участковый сделал фотографии и переслал в полицию, приехал эксперт.

Руководитель приюта подчеркнула, что замки на вольерах новые, и совершить подобное кто-то из бывших работников не мог.

Напомним, в зооприюте содержится около 200 собак. Он расположен по адресу: Остров, улица Ветеранов войны, 67.