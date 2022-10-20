Происшествия

Пьяный рецидивист в Дедовичах дёрнул сожительницу за палец и попал под суд

55-летний житель Дедовичского района дёрнул знакомую за палец и попал под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В мае ночью нетрезвый подсудимый находился в доме в поселке Дедовичи. Во время ссоры с сожительницей он умышлено схватил женщину за большой палец правой руки и дернул за него. Потерпевшая получила разрыв связок в области ногтевой фаланги первого пальца правой кисти, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья на срок свыше трех недель.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ.

С учетом наличия рецидива преступлений в действиях подсудимого мужчине назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.