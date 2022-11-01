Происшествия

Старинные денежные купюры не позволили вывезти из России в Латвию сотрудники Псковской таможни

Гражданин Украины, выезжая в Латвию через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Себежском районе, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю семь банкнот начала XX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Старинные купюры иностранный гражданин вез в багажном отделении легкового автомобиля. Среди них государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год выпуска.

Банкноты изъяты и направлены на исследование специалистами.

Экспертиза определит культурную и историческую ценность денежных знаков.

Проводятся проверочные мероприятия.