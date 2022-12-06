Происшествия

Мошенники вынудили псковского пенсионера потратить 500 тысяч рублей на интернет-бирже

Мошенники вынудили псковского пенсионера потратить 500 тысяч рублей на интернет-бирже, а две жительницы области перевели по 200 тысяч рублей мошенникам на «безопасные счета». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

По версии следствия, неизвестные лица предложили пожилому псковичу поучаствовать в «многообещающей» игре на интернет-бирже. Но вместо ожидаемых крупных дивидендов пенсионер лишился, по предварительным данным, около пятисот тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

А пенсионерке из поселка Палкино 5 декабря позвонили мнимые сотрудники банка и правоохранительных органов, которые сообщили собеседнице, что во избежание попыток несанкционированного оформления на нее кредита следует незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета». В результате женщина перевела на указанные ей номера свыше 200 тысяч рублей.

В тот же день по аналогичной преступной схеме ввели в заблуждение другую псковичку – женщину средних лет, злоумышленники завладели ее кредитными деньгами в сумме 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.