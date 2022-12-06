Происшествия

Двое мужчин ограбили магазин в Печорском районе ради алкоголя

Двое мужчин ограбили магазин в Печорском районе ради алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении магазина торговой сети в Печорах, подошли к стеллажам с алкогольной продукцией. Один из них взял в руки и передал второму упаковку из шести бутылок алкоголя емкостью 1,2 литра каждая. Затем взял в руки вторую аналогичную упаковку. После мужчины, неся в руках похищенные товары, вышли из магазина и скрылись с места преступления.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 161 УК РФ. Каждому назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.