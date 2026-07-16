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Великолучанин задержан в Крыму за настройку SIM-боксов для мошенников

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В Крыму задержан великолучанин, который участвовал в организованной группе, обеспечивающей функционирование сим-боксов для мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы безопасности России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Уроженец города Великие Луки обвиняется в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, обеспечении его функционирования в интересах мошенников. 

Мужчина 2000 года рождения был задержан в Крыму сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В период с мая по июнь по указанию третьих лиц он организовал в двух арендованных квартирах в городе Симферополе функционирование абонентского терминала пропуска трафика (сим-бокс), при помощи которого дистанционно похищались деньги граждан РФ. 

В ходе обыска обнаружены и изъяты 32-портовый SIM-бокс, более двухсот SIM-карт различных операторов связи и другие средства противоправной деятельности.

В задачи злоумышленника входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентского терминала пропуска трафика. Устройство обеспечивало преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяло осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления.

Незаконная деятельность оплачивалась кураторами в размере 100 долларов ежедневно, а также компенсировалась аренда жилья.

Суд согласился с доводами следователя и прокурора, поддержавшего ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения, заключив его под стражу на два месяца.

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