Происшествия

Алексей Овсянников назвал отличия преступности 2022 года в Псковской области

Число заведомо ложных сообщений об актах терроризма значительно выросло в Псковской области в 2022 году. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чем отличалась преступность этого года? Во-первых, в разы выросло число заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Если в прошлом году их было зарегистрировано на данный период всего 5, то в этом уже больше 280, гигантский рост в процентном соотношении», - отметил Алексей Овсянников.

По его словам, в целом в Псковской области фиксируется рост преступности на 4% - в основном за счёт заведомо ложных сообщений об актах терроризма, преступлений имущественного характера и дистанционного мошенничества.

По состоянию на 1 ноября с начала года в Псковской области зафиксировали 8 060 преступлений.