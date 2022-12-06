Алексей Овсянников назвал отличия преступности 2022 года в Псковской области

Число заведомо ложных сообщений об актах терроризма значительно выросло в Псковской области в 2022 году. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, в целом в Псковской области фиксируется рост преступности на 4% - в основном за счёт заведомо ложных сообщений об актах терроризма, преступлений имущественного характера и дистанционного мошенничества.
По состоянию на 1 ноября с начала года в Псковской области зафиксировали 8 060 преступлений.