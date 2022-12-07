Общество

Как найти своего участкового, рассказал начальник псковской полиции

Как найти своего участкового, рассказал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не ошибусь, если скажу, что в каждом подъезде есть соответствующая памятка: там указан телефон вашего участкового. Мы сейчас активно перерабатываем графики участковых, чтобы их можно было легко найти и в выходные дни, в любое время дня и ночи», – сообщил гость студии.

Начальник регионального УМВД также назвал участковых универсальными солдатами.

«Псковская область - второй регион в стране по количеству населённых пунктов. В деревнях, где живут менее 10 человек, зачастую из представителей власти появляются только участковые. Он отвечает один за всех, отвечает на все вопросы: проконсультирует и по юридическим вопросам, по социальной поддержке, окажет медпомощь и психотерапевтическую».