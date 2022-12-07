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Алексей Овсянников: Байкерское движение в Пскове успешно развивается

Байкерское движение в Пскове успешно развивается. Такое мнение начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В управлении МВД России по Псковской области появился мотовзвод. Транспортные средства выделили благодаря поддержке начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова.

«Идея наша, идею подержало ГИБДД УМВД России в лице Михаила Юрьевича Черникова. Он оказал нам активное содействие, были выделены мотоциклы, достаточно современные, BMW, от которых не убежишь», - рассказал Алексей Овсянников.

По его наблюдениям, байкеры в Пскове стали более дисциплинированно вести себя на дорогах: «Никуда не делись байкеры, но хочется поблагодарить их за то, что они прониклись нашими требованиями и понимают необходимость следовать правилам дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах, соблюдают культуру вождения».

Алексей Овсянников отметил, что байкерское движение - это не гонки по ночному Пскову, а отдельная субкультура. «Эта субкультура сегодня в Пскове успешно развивается, не привнося каких-то раздражающих элементов в жизнь города», - подчеркнул он.

Также начальник управления МВД России по Псковской области добавил, что, кроме мотовзвода, в регионе есть подразделения патрульно-постовой службы (ППС), которые успешно используют в работе скутеры.