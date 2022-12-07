Общество

«Обратный отсчет»: начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников об итогах 2022 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 декабря.

Ведущий Константин Калиниченко подвел итоги уходящего года вместе с начальником управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым. Гость студии рассказал о ситуации с преступностью в регионе, о результатах работы полиции по разным направлениям, а также ответит на вопросы радиослушателей.

Как бороться с телефонным терроризмом и мошенничеством? Что изменилось в работе УМВД России по Псковской области в связи с СВО? И в чем причина роста преступности в наше время?