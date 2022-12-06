Мошенники дважды за сутки позвонили начальнику псковского УМВД

Мошенники дважды за сутки позвонили начальнику управления МВД России по Псковской области Алексею Овсянникову. Об этом он сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он рекомендовал жителям региона в подобных случаях не вступать в диалог с мошенниками и сразу класть трубку.
По словам Алексея Овсянникова, по состоянию на 1 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фактов телефонного мошенничества в Псковской области увеличилось на 90 преступлений.