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Мошенники дважды за сутки позвонили начальнику псковского УМВД

Мошенники дважды за сутки позвонили начальнику управления МВД России по Псковской области Алексею Овсянникову. Об этом он сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне вчера дважды позвонили, представились, мол из банка и так далее. Позвонили на личный телефон. Я всегда в таких случаях спрашиваю, а если вашей бабушке или маме сейчас также звонят и пытаются выманить у неё преступным путём деньги? Как правило, на том конце провода трубку сразу кладут», - заметил Алексей Овсянников.

Он рекомендовал жителям региона в подобных случаях не вступать в диалог с мошенниками и сразу класть трубку.

По словам Алексея Овсянникова, по состоянию на 1 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фактов телефонного мошенничества в Псковской области увеличилось на 90 преступлений.