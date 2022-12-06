Происшествия

Алексей Овсянников объяснил рост числа преступлений с использованием оружия в регионе

Количество выявленных преступлений с использованием оружия в Псковской области возросло за счёт выявления фактов незаконной охоты. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Псковская область попала в десятку регионов, где увеличилось количество преступлений, связанных с использованием оружия. Хочу обратить внимание радиослушателей, что число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, на территории области уменьшилось. У нас возросло количество выявленных преступлений с использованием оружия, и в основной своей массе это незаконная охота. У нас чаще стали выявлять незаконную охоту, поэтому мы и попали в этот список», - сказал Алексей Овсянников.

Он пояснил, что незаконная охота стала рейтинговым преступлением, которое отдельно оценивается в МВД, поэтому на это стали больше обращать внимание.