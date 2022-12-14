Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
О возгорании в ведомство сообщили в 12:05. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Также в Пустошке на улице Революции в хозяйственной постройке огонь повредил потолочное перекрытие возле дымовой трубы. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности дымовой трубы. Сгорела надворная постройка.