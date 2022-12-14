Автомобиль BMW Х5 сгорел в стругокрасненской деревне Цапелька

20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП

О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре

Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году

Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату

Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян

Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем

Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах

Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом

Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова