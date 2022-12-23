Происшествия

Пьяная печерянка обезобразила лицо знакомого разбитой бутылкой и попала в суд

20-летнюю жительницу Печорского района привлекли к уголовной ответственности за то, что она обезобразила лицо знакомого стеклянной бутылкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ноябре 2021 года ночью девушка в состоянии алкогольного опьянения была в бане в деревне Бельско Печорского района, там она поссорилась со знакомым. Подсудимая взяла стеклянную бутылку, разбила её о край стола и заострённым горлышком удалила мужчину по лицу.

Потерпевший получил повреждения в виде раны левого виска и двух ран в области челюсти. Согласно заключению эксперта, рубцы на лице с течением времени не исчезнут самостоятельно и останутся неизгладимыми.

Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. Девушку признали виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ, а также пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.