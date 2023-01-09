Происшествия

Россиянка погибла, катаясь на «ватрушке»

Женщина погибла в Выборгском районе Ленинградской области, скатившись на «ватрушке» с необорудованной горки и ударившись головой о дерево, организована проверка, сообщают РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Выборг… проводится доследственная проверка по факту получения смертельных травм женщиной 1980 года рождения в результате катания на "ватрушке" в районе поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области», - говорится в сообщении.

Как информирует областное следственное управление, по предварительным данным, женщина съехала на "ватрушке" с необорудованной горки и ударилась головой о дерево. Она скончалась в больнице от полученных травм.

СУСК по Ленобласти просит жителей и гостей региона быть осторожными при использовании «ватрушек», проверяя их состояние и выбирая для катания безопасные огороженные трассы.