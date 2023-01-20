Происшествия

Пропавшего в октябре мужчину продолжают искать в Невельском районе

38-летнего Александра Воробьева продолжают разыскивать в деревне Змеино Невельского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, карие глаза. Особые приметы: носит бороду.

Мужчина был одет в зелёную кофту, зелёные штаны и чёрные кожаные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Воробьева, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Ранее сообщалось, что автомобиль мужчины нашли в Невельском районе.