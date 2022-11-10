Происшествия

Автомобиль пропавшего месяц назад псковича нашли в Невельском районе

Автомобиль пропавшего месяц назад псковича нашли в Невельском районе. Об этом сообщили в группе поискового отряда Великих Лук «След».

Фото здесь и далее: «След»

19 сентября со своим отцом 38-летний Александр Воробьев уехал в деревню Змеино Невельского района на автомобиле отца. В период проживания в деревне, 2 октября днём он уехал в магазин «Ремонт дома» в Невеле за шлангами, проводами и не вернулся. По записям с камер магазина установлено, что он отъехал от него в 15:23. С тех пор мужчину никто не видел. Поиски, которые ведут сами родственники, а также полиция и поисковики, не увенчались успехом.

3 ноября местный житель нашёл машину, на которой уехал пскович. Автомобиль застрял на дороге неподалёку от деревни Акулино Невельского района: руль в грязи, машина закрыта на ключ. В ней остались все покупки из магазина, не нашли только паспорта и банковской карты. Установлено, что после 2 октября своей картой мужчина ни разу не пользовался.

«Возможно, что от автомобиля он ушёл без верхней одежды, поскольку, по словам отца, в машине была только шинель, но и она осталась рядом», - прокомментировали в группе.

Жителей области, обладающих какой-либо полезной информацией, просят сообщить её полиции, либо по телефону +79113767676.