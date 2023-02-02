Происшествия

Волна фейков о минировании зданий прошла в Псковской области 2 февраля

Волна ложных сообщений о минировании зданий прошла в Псковской области 2 февраля, сообщает ГТРК «Псков».

Были звонки о якобы заложенных взрывных устройствах на промышленных предприятиях, объектах культуры и социальных учреждениях, а также в учебных заведениях Пскова, Великих Лук и Псковского района. Специалисты осмотрели все объекты, но ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Псковской области резко возросло число ложных сообщений о минировании - с 8 случаев в 2021 году до 300 в 2022-м.