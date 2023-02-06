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Сотрудника великолукского филиала ПсковГУ осудили за получение взятки

Сотрудника великолукского филиала ПсковГУ осудили за получение взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с 2018 по 2021 года исполняющий обязанности заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО «ПсковГУ» в Великих Луках, пользуясь своим должностным положением, имеющимся у него авторитетом и сложившимися межличностными отношениями по занимаемой им должности, обращался к преподавателям филиала с просьбой выставить в зачетные ведомости, экзаменационные листы и зачетную книжку студента положительные отметки об успешной сдаче им зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик без фактического присутствия студента и проверки его теоретических знаний. За это он получил от студента и его матери взятку в денежной сумме более 90 тысяч рублей.

За указанные преступные действия мужчину осудили по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

С учетом позиции государственного обвинителя, а также установленных фактических обстоятельств уголовного дела, степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 1 года 6 месяцев.

Решение суда в законную силу не вступило.

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