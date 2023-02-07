В Петербурге электричка сбила двух девушек, которые делали селфи

В Петербурге электричка сбила двух девушек 6 ферваля. Они снимали селфи на фоне приближающегося состава.
Фото: архив ПЛН
С электричкой Белоостров — Петербург — Сестрорецк не разминулись две девушки 20 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление на транспорте МВД по Северо-Западу.
По словам машиниста, отъехав от станции Разлив, он услышал звук удара и применил экстренное торможение.
«Выяснено, что потерпевшие, чтобы сократить путь, решили перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, в это же время девушки решили сделать фото на фоне поезда, однако были задеты по касательной», — уточняют в ведомстве.
Пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая помощь.