Происшествия

Дуэт псковичей обворовал магазин электроники во Владимире

Дуэт псковичей похитил два ноутбука из магазина электроники во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Заявление от представителя одной из крупных сетей по продаже техники и электроники поступило в дежурную часть отдела полиции в январе. Стало известно, что из торгового зала магазина на улице Растопчина было украдено два ноутбука общей стоимостью около 180 тысяч рублей. Правоохранители по камерам видеонаблюдения смогли обнаружить злоумышленников. Двое мужчин, выбрав подходящий момент, похитили два переносных компьютера, спрятав их под куртку и в рюкзак.

Полицейским удалось установить автомобиль, на котором передвигались похитители. Ими оказались ранее судимые 24-летний и 45-летний жители города Пскова. В этот же день автомобиль остановили сотрудники ГИБДД в Муроме. В салоне правоохранители нашли украденные ноутбуки.

В отношении псковичей возбуждены два уголовных дела по признакам кражи. Кроме того, 24-летний житель Пскова причастен к аналогичному преступлению. Молодой человек похитил ноутбук из торгового центра, расположенного на улице Тракторной в городе Владимире. Сейчас мужчины заключены под стражу.