Происшествия

Житель Порхова до смерти избил знакомого табуретом и ногами

Житель Порхова предстанет перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений двум знакомым, один из которых скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ оп Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) УК РФ.



29 сентября 2022 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в одной из квартир в городе Порхове. В процессе застолья мужчины поссорились. Тогда гость схватил со стола бутылку и трижды ударил хозяина в голову, причинив рану височной области, повлекшую легкий вред здоровью.

30 октября 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании с другим потерпевшим у себя дома в одной из квартир в Порхове. В ходе застолья он сначала ударил потерпевшего табуретом по голове, а затем выволок его на лестничную площадку и множество раз ударил его ногами в голову и туловище. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью со смертельным исходом на месте происшествия.

Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.