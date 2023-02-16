Происшествия

Двое граждан СНГ за деньги пытались провезти людей через границу в Псковской области

Противоправную деятельность двух граждан стран СНГ, причастных к организация незаконной миграции, пресекло управлением ФСБ России по Псковской области совместно с Пограничным управлением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФСБ России.

Вышеуказанные лица, вступив в преступный сговор, собирались за денежное вознаграждение в обход установленных пунктов пропуска организовать незаконный въезд на территорию Российской Федерации граждан Центрально-Азиатского региона, не имеющих действительных документов на въезд в РФ. Их задержал наряд Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Приговором Невельского районного суда Псковской области оба организатора незаконного транзита признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.