Происшествия

Полиция прекратила розыск пропавшего в 2020 году псковича

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову установил местонахождение Юрия Михайлова 1982 года рождения, который пропал без вести на территории областного центра с 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В настоящее время установлено, что разыскиваемый находится в Пскове. И с ним все в порядке», - говорится в сообщении.

Полиция выразила благодарность жителям региона и журналистам, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Юрия Михайлова.