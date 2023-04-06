Происшествия

Садовый дом загорелся в псковской Тямше из-за короткого замыкания

Садовый дом загорелся в деревне Тямше Псковского района 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании на улице Спортивной сообщили в 10.02. В садовом доме на мансардном этаже выгорело помещение кладовой, комната закопчена по всей площади, огнем уничтожена кровля.

Причина, по предварительной информации, – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Спасти от огня удалось три хозяйственные постройки.

Помимо этого, в 7.53 стало известно о пожаре на улице Горького в Невеле. В жилом доме огонь повредил деревянную пристройку, а также помещение генераторной. Причина – предварительно неисправность генератора.

Еще один пожар произошел в 00.21 у дома №62 на Рижском проспекте в Пскове. На контейнерной площадке выгорел изнутри пластиковый мусорный контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.