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Происшествия

Садовый дом загорелся в псковской Тямше из-за короткого замыкания

07.04.2023 08:57|ПсковКомментариев: 0

Садовый дом загорелся в деревне Тямше Псковского района 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В ведомство о возгорании на улице Спортивной сообщили в 10.02. В садовом доме на мансардном этаже выгорело помещение кладовой, комната закопчена по всей площади, огнем уничтожена кровля. 
Причина, по предварительной информации, – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. 
Спасти от огня удалось три хозяйственные постройки. 

Помимо этого, в 7.53 стало известно о пожаре на улице Горького в Невеле. В жилом доме огонь повредил деревянную пристройку, а также помещение генераторной. Причина – предварительно неисправность генератора. 

Еще один пожар произошел в 00.21 у дома №62 на Рижском проспекте в Пскове. На контейнерной площадке выгорел изнутри пластиковый мусорный контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Теги: #пожар #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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