Происшествия

Общенациональное бедствие: почему нельзя жечь траву весной и как за это наказывают псковичей

Уничтоженные дома и обгоревшие животные, обугленные корни растений и искореженные опоры ЛЭП, ожоги и материальный ущерб… Вот лишь некоторые последствия, к которым может привести беспечное обращение с огнём весной. На днях в Псковской области объявили о начале пожароопасного сезона. И при этом разводить огонь жители региона стали заметно чаще! Как-никак сезон пикников и дачных работ…

Действительно ли пламя помогает скорее пробиться свежей зелени? Какой урон наносят палы травы? Как наказывают поджигателей? И в каких районах сейчас складывается самая тяжёлая ситуация? «МК в Пскове» нашёл ответы на острые вопросы. Подробности здесь>>>