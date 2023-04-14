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Происшествия

Еще семь ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области

17.04.2023 10:07|ПсковКомментариев: 0

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали семь ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности, 16-17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 68 случаев ландшафтных пожаров.

В главном управлении МЧС России по Псковской области добавили, что обстановка, связанная с ландшафтными пожарами на территории области, находится на особом контроле.

Напомним, с 10 апреля в Псковской области введен пожароопасный сезон. 

Теги: #происшествие #пожар #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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