Еще семь ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали семь ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности, 16-17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 68 случаев ландшафтных пожаров.
В главном управлении МЧС России по Псковской области добавили, что обстановка, связанная с ландшафтными пожарами на территории области, находится на особом контроле.
Напомним, с 10 апреля в Псковской области введен пожароопасный сезон.