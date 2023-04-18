Происшествия

Тонувшего на территории рыбопитомника мужчину спасли в Великих Луках

Мужчина чуть не утонул на территории рыбопитомника в Великих Луках 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Поисково-спасательный отряд по городу Великие Луки получил заявку на оказание помощи мужчине, который начал тонуть на территории рыбопитомника. Известно, что он был на лодке. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства увидели, что мужчина уже находится на берегу.

Пострадавшему помогли добраться до медицинского учреждения.