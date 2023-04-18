Происшествия

Девять ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области осуществляли ликвидацию девяти ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности, а также пяти техногенных пожаров за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно позволить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».