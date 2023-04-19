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Участника нападения на псковских десантников в Чечне осудили на 23 года колонии

Участник нападения на 6-ю роту десантников в Чечне в 2000 году, уже отбывающий наказание за другие преступления, осуждён на 23 года колонии, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении (нападении на псковских десантников) гражданина России - Магомедова Махди, 1966 года рождения (кличка - "Палач")», - приводит сообщение центра «Интерфакс».

По данным ФСБ, Магомедов к тому моменту уже отбывал наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в 2000 году в Веденском районе Чечни на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих Веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и семь военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ.

Верховный суд Чеченской Республики признал Магомедова виновным «и по совокупности приговоров приговорил к 23 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», сообщили в спецслужбе.

По данным Следственного комитета РФ, в феврале 2000 года Магомедов «принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0».

В СК РФ заявили, что в ходе боя Магомедов, «заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих».

Напомним, бой псковских десантников шестой роты с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

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За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.