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Задержаны еще шесть участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне - ФСБ

ФСБ сообщила о задержании в Татарстане и Петербурге шестерых членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Республики Татарстан Раззакова Хайдара, Камалетдинова Айрата, Валиахметова Эдуарда, Гумерова Ильгама, Мухаметгалиева Ильгиза и Шайхутдинова Мухамедвали, не понесших за совершенное преступление уголовного наказания»,- сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

При силовой поддержке МВД России и Росгвардии Мухаметгалиев, Камалетдинов, Раззаков, Валиахметов и Гумеров задержаны в Республике Татарстан, а Шайхутдинов - в Санкт- Петербурге, пишет «Интерфакс».

«Указанные лица доставлены в орган предварительного следствия», - сообщили в ФСБ.

Как сообщает Следственный комитет, задержанным предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

Бой псковских десантников шестой роты с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.