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Выжившего после падения из гнезда аиста застрелили в Гдовском районе

Выжившего после падения из гнезда аиста застрелили в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе волонтерского центра «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

«Вопиющий случай в минувшие длинные выходные дни произошёл в деревне Низовицы Гдовского района Псковской области. Только десять дней на воле прожил питомец аистиного центра – аистёнок Ваня из деревни Бешкино, которого в прошлом году мы спасали всем миром. Нет, его не добыла лиса, он не заболел птичьей болезнью, его застрелили из охотничьего оружия в выходные дни с 29 по 30 апреля», - говорится в сообщении.

В центре напомнили, что в конце июня прошлого года в деревне Бешкино упало огромнейшее гнездо. При падении это гнездо придавило обоих птенцов, и оба сломали плечевую кость правого крыла. «Очень часто перелом плечевой кости означает ампутацию крыла целиком. Однако травмированным птенцам экстренно провели сложнейшую операцию, и крылья птенцам удалось сохранить», - уточнили волонтеры.

Аистят Аню и Ваню показали в документальном фильме «Дом Белого Аиста», премьера которого состоялась в марте на телеканале «Культура».

Птенцы благополучно перезимовали в Аистином центре и 20 апреля были переведены в вольер с открытым небом.

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Из двух птенцов только одному – Ване – удалось восстановить крыло настолько, чтобы он смог летать. Как птицу, требующую к себе повышенного внимания, его пометили не только металлическим кольцом с индивидуальным номером, но и пластиковым красным кольцом, которое было хорошо заметно.

Первую свободную ночь аист Ваня провёл на крыше строения в Аистином центре, а ранним утром отправился в первый полёт по деревне. «Эта радость была недолгой. Вечером 1 мая позвонила местная жительница и сообщила о мёртвом аисте, которого обнаружили неподалёку от их дома. Погибшим аистом оказался несчастный аистёнок Ваня. Он лежал в деревне, на краю улицы. Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, что птица получила огнестрельные ранения, внимательный осмотр эту страшную догадку подтвердил. В аистёнка стреляли в момент, когда он доверчиво низко летел над деревней, ведь прежде он видел только заботу и помощь от людей. Ему прострелили крыло и шею», - рассказали в центре.

Как уточнили волонтеры, по факту расстрела аистёнка в Низовицах сделано обращение в дежурную часть полиции Гдовского района. Гибель птицы от огнестрельного поражения засвидетельствована сотрудниками Гдовской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

«Мы убедительно просим местных жителей и гостей Гдовского края не оставаться равнодушными, не проходить мимо фактов незаконной охоты в деревне, по каждому выстрелу делать сообщение в дежурную часть полиции. Если вы стали очевидцами данного факта или обладаете информацией по данному случаю, просьба обратиться в полицию Гдовского района, либо связаться с нами. Только вместе мы сможем остановить беспредел, творящийся рядом с нашими домами», - обратились к жителям Псковской области в Аистином центре.