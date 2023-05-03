Происшествия

Второклассник спас тонущую девочку в Плюссе

Второклассник Игорь Белов из поселка Плюсса получил грамоту за спасение утопающей девочки, на помощь ребенку он пришел вместе со своим приятелем Кириллом.

Фото: «Плюсский край»

Игорь Белов с 5-летним приятелем Кириллом катались на велосипедах на улице Совхозной в Плюссе. Вдруг дети услышали странные звуки со стороны небольшого пруда, который располагается неподалеку. Мальчики отправились туда и увидели маленькую девочку, стоящую по грудь в ледяной воде. Второклассник не растерялся и кинулся её вытаскивать. Сумел достать до девочки руками, ухватить за одежду. Друг тоже ему помогал, как мог.

«Сначала я ничего не понял, потом увидел что-то бежевое в воде, – приводит слова школьника газета «Плюсский край». – Оказалось, это Арина провалилась. Я начал звать ребят, чтобы они помогли, и попытался вытащить сам. Вытащил до половины, а дальше подоспел Кирилл, и девочку мы достали».

Мальчика наградили грамотой «За мужественный поступок: спасение утопающей девочки».