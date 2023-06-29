Происшествия

Петербуржец отправится в колонию за сбыт наркотиков в Великолукском и Локнянском районах

Жителя Санкт-Петербурга осудили за попытки сбыта наркотиков в значительном размере на территории Великолукского и Локнянского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района.

Подсудимый вступил с неизвестным администратором виртуального магазина в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств неопределенному кругу лиц.

Выполняя свою роль в середине сентября прошлого года мужчина получил от второго фигуранта закладку с наркотическим веществом - мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой не менее 4,01 грамма. Находясь по месту своего жительства, расфасовал наркотическое средство не менее чем на 10 индивидуальных потребительских доз, упаковал их. Затем он поместил закладки наркотического средства в землю на участках, расположенных на территории Великолуского и Локнянского районов.

Наркотические средства изъяли сотрудники полиции.

32-летнего мужчину признали виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта «а,б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, с применением статьи 64 УК РФ, суд назначил петербуржцу наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.