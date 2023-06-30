Происшествия

Полиция продолжает розыск без вести пропавшей псковички

Управлением МВД России по городу Пскову разыскивается Антонина Афанасьева, 1970 года рождения. По имеющимся данным, уроженка деревни Молево Красногородского района, проживающая в Пскове в доме на улице Н. Васильева, 30 октября 2021 года без вести пропала в областном центре. До настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, черные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).