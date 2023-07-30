Происшествия

Преступность растет в Пскове и восьми районах области

Уровень преступности в Псковской области сократился на 1,1% (с 4 440 до 4 389) в первом полугодии 2023 года, между тем, количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 16,1% (с 1219 до 1 415). Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.

Снижение уровня преступности прежде всего, связано сокращением числа зарегистрированных краж (- 11,4%, с 1 518 до 1 345). Между тем в истекшем полугодии отмечен существенный рост мошенничеств и краж с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+19,7%, с 430 до 684; +16% с 243 до 282).

Рост преступности отмечен в девяти муниципальных образованиях: Псков (+10,7%), Палкинском (+36%), Пустошкинском (+28,1%), Дновском (+14%), Порховском (+12,8), Пыталовском (+11,3%), Печорском (+9,5), Дедовичском (+3%), Невельском (+2,5%) районах, прежде всего, в связи с ростом числа неквалифицированных краж, мошенничеств с использованием ИТТ и превентивных составов преступлений.

«Удалось достичь улучшения ситуация в сфере противодействия тяжкой насильственной преступности против личности. Сократилось число убийств (с 16 до 13; -18,8%), изнасилований (с 11 до 6; -45,5%), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (с 47 до 39; -17%), умышленных поджогов (с 22 до 17; - 22,7%). Между тем отмечен рост причинений вреда здоровью, повлекшего смерть (с 9 до 12; +33,3%), разбойных нападений (с 4 до 11; +175%), неквалифицированных грабежей (с 40 до 43, +7,5%)», - уточнили в прокуратуре Псковской области.

Также удалось сохранить положительную динамику стабилизации ряда основных криминологических характеристик преступности.

Сократилось число преступлений, совершенных на улицах (- 12,8%; с 470 до 410), лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (-9,4%; с 628 до 569); в состоянии наркотического опьянения (-50% с 6 до 3), учащимися и студентами (- 62,7% с 67 до 25). Между тем возросло как общее число преступлений, совершенных в общественных местах (+5,8%; с 1035 до 1095), так и таких преступлений, относящихся к тяжкой и особо тяжкой категории (+85,9% с 85 до 158).

Наиболее существенный рост преступлений, совершенных в общественных местах, отмечен в Пскове (+36,5%), Палкинском (+150%), Бежаницком (+66,7%), Псковском (+23,8%) и Опочецком (+12,5%) районах.

Возросло число преступлений совершенных в группе лиц (+3,1%; с 226 до 233) и группе лиц по предварительному сговору (+5,8%; с 190 до 201).

Впервые с 2019 года отмечен рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (+34,3%; с 67 до 90), при том, что число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 37,5% (с 24 до 15). Данная динамика, связана с окончанием в текущем году многоэпизодного уголовного дела (33 эпизода), расследованного по факту совершения четырьмя подростками преступлений корыстной направленности, совершенных в 2021-2022 годах.

В целом, рост преступности несовершеннолетних в анализируемом периоде отмечается в четырех муниципальных образованиях: Великие Луки (+381,8%; с 11 до 53), Дновском (с 0 до 3), Островском (с 0 до 2) и Себежском (+50%; с 2 до 3) районах. При этом в регионе существенно сократилось число подростков, преступивших уголовный закон (-19,7%; с 61 до 49).

«Раскрываемость преступлений снизилась и составила 64,1% (-4,5%). Сократилась на 7,7% и раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (63,3%). Остается крайне низкой раскрываемость краж и мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ (- 10,3% и - 9,3%), ухудшилась раскрываемость умышленных поджогов (-13,6%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (- 6%)», - добавили в ведомстве.