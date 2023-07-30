Происшествия

Сотрудница великолукского завода получила травму ноги на производстве

Несчастный случай с сотрудников произошел на производстве от ООО «Кабош» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в регионе.

«Поступило извещение о несчастном случае на производстве от ООО "Кабош". При исполнении трудовых обязанностей на ногу работницы упал тяжелый предмет, в результате чего 40-летняя женщина получила ушиб левой стопы», - рассказали в государственной инспекции.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Добавим, группа компаний «Кабош» – это агропромышленный комплекс полного цикла, находится в Великих Луках.