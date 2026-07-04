Несколько БПЛА уничтожили в небе над Псковской областью

Несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожены в небе над Псковской областью в течение ночи, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

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«На территории Псковской области работает ПВО. Уничтожено несколько БПЛА противника! Боевая работа продолжается, будьте внимательны и осторожны! При наблюдении полёта или падение БПЛА прошу незамедлительно максимально подробную информацию сообщать по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00», - говорится в сообщении губернатора.

Беспилотная опасность, введенная сегодня ночью на территории региона, продолжает действовать.