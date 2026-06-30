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Нетрезвого псковича задержали в Петербурге за драку и стрельбу в прохожего

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28-летнего псковича задержали поздним вечером 29 июня во дворе дома №5 по Рузовской улице на Семенцах в Санкт-Петербурге. Гость из Пскова был нетрезв. Сначала он решил пострелять из пневматического пистолета в сторону столба, а после с кулаками накинулся на 40-летнего прохожего. Тот не побоялся сделать стрелку замечание.

Пострадавшему гражданину оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 

Как сообщает полицейский главк Петербурга и Ленобласти, в отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве с неповиновением требованию представителя власти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный житель Псковской области был ранее судим за хранение наркотиков, пишет 47news.

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