Нетрезвого псковича задержали в Петербурге за драку и стрельбу в прохожего

28-летнего псковича задержали поздним вечером 29 июня во дворе дома №5 по Рузовской улице на Семенцах в Санкт-Петербурге. Гость из Пскова был нетрезв. Сначала он решил пострелять из пневматического пистолета в сторону столба, а после с кулаками накинулся на 40-летнего прохожего. Тот не побоялся сделать стрелку замечание.

Пострадавшему гражданину оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщает полицейский главк Петербурга и Ленобласти, в отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве с неповиновением требованию представителя власти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный житель Псковской области был ранее судим за хранение наркотиков, пишет 47news.