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Мошенник обманул псковича, убедив его, что на золотом кольце «лежит порча»

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В Пскове мошенник обманул молодого человека, убедив его, что на золотом кольце «лежит порча», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Изображение создано нейросетью

Незнакомец предложил провести обряд, закопал кольцо в землю и велел потерпевшему вернуться за ним позже, обещая, что после этого исчезнут все проблемы. Когда молодой человек вернулся, кольца уже не оказалось.

Полицейские установили, что псевдоцелитель забрал и продал кольцо. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 32-летний житель Пскова с судимостью. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Также мужчину подозревают в краже из магазина.

Полиция призывает граждан не доверять незнакомцам, которые обещают снять порчу или решить жизненные проблемы, и не передавать им деньги и ценности. В случае подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в полицию.

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